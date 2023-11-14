40’ıncı yıla dolu dolu kutlamalar

KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü, ülke genelinde tören ve etkinliklerle kutlanacak. Törenlere Türk Yıldızları da katılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü ülke genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Törenler bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın saat 12.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu Kurumu’ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

Ardından saat 15.00’te Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nda ve 15.30’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nda tören düzenlenecek.

Gün içerisinde ayrıca 40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji de yapılacak. Kortej saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünden başlayacak ve Cumhurbaşkanlığında sona erecek.

15 Kasım Çarşamba günü törenler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığında saat 9.00’daki tebrik kabulüyle başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’na saat 9.30’da protokol sırasına göre çelenk sunulacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmi Geçit Töreni saat 10.00’da İstiklal Marşı, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanmasıyla başlayacak.

15 Kasım günü saat 14.30’da Lefkoşa Mücahitler Sitesi’nde Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi açılacak.

Türk Yıldızları ise saat 15.45’te Girne Atatürk Anıtı önünde gösteri yapacak.

Türk Yıldızları gösterisi öncesinde Atatürk Anıtı’nda saat 14.00-15.00 saatleri arasında KKTC’yi selamlayacak.

Çarşamba akşamı saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığında "Cumhuriyet Resepsiyonu" düzenleniyor. Resepsiyonda ayrıca “KKTC 40. Yıl Marşı” ilk kez kamuoyuna sunuluyor. “KKTC 40. Yıl Marşı”nı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu seslendirecek.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki yerel tören saat 8.00’de protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak,

Gazimağusa’daki ilk tören saat 14.30’da Zafer Anıtı önünde anıta çelenklerin konmasıyla başlayacak. İkinci tören, Fazıl Polat Paşa Bulvarı’nda saat 15.00’te yapılacak.

Girne’de 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek tören, Atatürk Anıtı’nda saat 14.00’te çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

15 Kasım dolayısıyla Güzelyurt’ta ilk tören saat 9.30’da Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. İkinci tören saat 9.45’te müze önünde düzenlenecek.

İskele’de saat 10.00’da başlayacak tören Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Saat 9.30’da İskele Belediyesi önünde toplanılarak Bekirpaşa Lisesi bandosu eşliğinde Ecevit Meydanı’na yürünecek.

Lefke’deki tören ise Lefke Atatürk Anıtı önünde saat 14.00’te başlayacak.

İlçelerin yanında bucaklarda da 15 Kasım’da çeşitli tören ve kutlamalar yapılacak.

