40 köpek ölüme terk edildi

CTP’li gençler, Gazimağusa Çöplüğü sınırları içerisinde bulunan terk edilmiş köpek barınağında 40 köpeğin temizlikleri yapılmadan; kış aylarında yağmur çamur altında, yaz aylarında kızgın güneş altında ölüme terk edildiklerini duyurdu



CTP’li gençler, Gazimağusa Belediyesi’ne bölgedeki bir barınakta bulunan köpeklerin bakımı konusunda gereğini yapması için çağrı yaparak, “Barınaklardaki hayvanlara sağlıklı yaşam alanı yaratılması gerek” dedi.

CTP Gençli̇k Örgütü Mağusa İlçesi̇, Gazimağusa Belediyesi Katı Atık Toplama Merkezi (Gazimağusa Çöplüğü) sınırları içerisinde bulunan köpek barınağıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Barınağın terk edilmiş, durumununsa içler acısı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Söz konusu barınakta yaklaşık 40 adet köpek düzenli temizlikleri yapılmadan; kış aylarında yağmur çamur altında, yaz aylarında kızgın güneş altında adeta ölüme terk edilmişlerdir. Gazimağusa Belediyesi’ne 3 Mayıs tarihinde hizmet sınırları içerisinde yaşanan bu vahşetle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yazılı olarak yapmış bulunmaktayız. Gazimağusa Belediyesi’nden, hayvan dostlarımızın söz konusu sağlıksız ortamdan ivedi bir şekilde uzaklaştırılmalarını, rahat nefes alabilecekleri, temiz ve düzgün bir alana yerleştirilerek gerekli bakımlarının yapılmasını talep ederiz.”

