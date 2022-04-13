40 günde 84 atama ve görevden alma

40 gündür görevde olan UBP-DP-YDP hükümetinin icraat rehberi atamalarla doldu. Hükümet, 3 Mart-8 Nisan tarihleri arasında 84 ismin görevden alınması, yerini değiştirmesi veya atamasını yapan kararlara imza attı





23 Ocak 2022 seçimlerinin ardından birinci parti çıkarak hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP), uzun uğraşlar sonucunda Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ortaklığında Şubat’ta kurulmasına karar verildi. 21 Şubat 2022’de UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yeni kabinesini sundu.

Böylece KKTC’nin 26’ıncı UBP-DP-YDP hükümeti 3 Mart 2022’de resmen kurulmuş oldu.

Dün itibarıyla hükümet 40’ıncı gününe girdi. Peki 40 günde ülkede neler yaşandı? Yeni hükümetin ilk icraatları ne oldu?

İLK İCRAAT YENİ BAKANLARIN DEĞİŞMESİ….

Yeni hükümet ekonomik kriz sancıları içinde kuruldu. Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun kabinesini açıklamasının ardından ise iki isim çok konuşuldu. Yeni Bakanlar Kurulu'nda eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun dışarıda bırakılmasının; Oğuzhan Hasipoğlu'nun da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanmasının “Türkiye’de rahatsızlığa neden olduğu” şeklinde söylentileri ayyuka çıkardı. 21 Şubat’ta açıklanan yeni kabinenin “her an değiştirileceği” dedikoduları ise Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun oldukça rahatsız etti ve bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Öyle ki Başbakan Sucuoğlu 9 Mart sabahı bir televizyon programında oldukça sert ifadelerle bu kulis bilgilerini yazan gazetecileri eleştirdi; aynı günün akşamı Hasipoğlu görevinden istifa ettiğini duyurdu. Aynı gece de kabinede değişikliğe gidildi.

“Türkiye’deki rahatsızlık” iddiaları da kabine değişikliği ile güçlenmiş oldu. Aynı gün Tahsin Ertuğruloğlu eski görevi olan Dışişleri Bakanlığı’na; Dışişleri Bakanlığı görevindeki Hasan Taçoy ise Hasipoğlu’ndan boşalan Çalışma Bakanlığı koltuğuna oturacağı açıklandı. Böylece hükümet ilk icraatını gerçekleştirmiş oldu.

84 ATAMA VE GÖREVDEN ALMA

3 Mart’ta resmen göreve başlayan UBP-DP-YDP hükümeti 8 Nisan 2022’ye kadar tüm devlet kurumlarında müdür, müsteşar ve özel kalemlerde, kurumların yönetim kurullarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete’ye göre 3 Mart-8 Nisan tarihleri arasında hükümet 84 ismin görevden alınması, yerini değiştirmesi ve ya atamasını yapan kararlara imza attı.

ENVER ÖZTÜRK’ÜN YENİ GÖREVİ…

Bunlardan en dikkat çekici atamalar ise hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk’ün, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlık Müsteşarı Sual Yeldener’in yerine göreve getirilmesi oldu. Öztürk, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Bakanlığı’nı yaptığı görevine 22 Mart’ta başlamış oldu.

Daha önce Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri olan İlkan Varol'un Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak atanmasından dolayı boşalan makama Efsun Kaşif atandı. Efsun Kaşif, 11 Ocak 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığı'na ''Müdür'' olarak atanmıştı.

EN DİKKAT ÇEKİCİ ATAMA…

HP’den ayrılarak UBP saflarına katılan eski Milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun ataması ise en çok konuşulan atama oldu. Büyükoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Nadire Bayraktaroğlu’nun yerine göreve getirildi. Kulislerde, “Meclis’e vekil olamasa da yine girdi” şeklinde yorumlandı. Öte yandan batma noktasındaki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetimi de olduğu gibi değişti. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Meftun Orkun getirilirken, Asbaşkanlığa ise Atilla Deva atandı.

ZAM, ZAM, ZAM

Boş kasa ile göreve başlayan yeni hükümet, maaş ödemeleri ile Kıb-Tek’e yakıt almada kurulduğu günden beri sıkıntılar yaşadı. Ötelenen sorunlar yeni hükümeti yeni kaynak arayışına yönlendirdi. Alkole, elektriğe okkalı zamlar yapılırken, akaryakıt fiyatları da tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de zamlandı. Ancak kısa sürede yapılan bu zamlar, vatandaşı isyan noktasına getirdi. Sendikalar “yok oluşa ve yoksulluğa hayır” eylemleri düzenlerken, sosyal medyadan örgütlenen vatandaşlar da çeşitli eylemler yaptı. En büyük toplumsal eylem ise 1 Nisan’da gerçekleştirildi. Bunların yanında sağlıkçılar, esnaf ve üreticiler de eylem ve grevler düzenlemeye devam ediyor.



