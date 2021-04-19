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40 bin doz Sinovac aşısı nihayet geliyor

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40 bin doz Sinovac aşısı nihayet geliyor
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Başbakan Ersan Saner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sabah Türkiye’den 40 bin adet Sinovac aşısının geleceğini açıkladı.
Saner paylaşımında; “Tüm dünyayı derinden sarsan Covid 19 salgininda mucadelemizi siz halkımız ve Türkiye’nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Yarın sabah Anavatan Türkiye’den 40 bin SINOVAC aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiyemize yurekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım. Daha önce başardık, yine hep birlikte başaracağız.” dedi. 
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