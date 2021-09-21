40 bin doz Astrazeneca aşısı iade edilecek

Sağlık Bakanı Müsteşarı Deren Oygar “AstraZeneca aşısına halktan talep gelmedi. 40 bin dozun iade edilmesini talep ettik, olumlu yaklaşıldı” diye konuştu



Sağlık Bakanı Müsteşarı Deren Oygar, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen ancak kullanılmayan ve son kullanım süresi ekim ayı sonunda dolacak olan AstraZeneca aşılarının iade edilmesi konusunda da açıklamalarda bulunarak, “AB 3 ve 10 Ağustos tarihlerinde toplam 80 bin doz AstraZeneca aşısı gönderdi. Şu ana kadar ülkede yaklaşık 13.000-14.000 doz AstraZeneca aşısı uygulandı. Geriye kalan aşıların son kullanım tarihi 30 Ekim’dir. Bu kadar kısa bir sürede bu aşıların tümünü uygulamamamız mümkün değildir. Aşıların son kullanım tarihinin bu kadar yakın olduğunu bilseydik, bu kadar aşıyı ilk başta almazdık. Bu aşıları heba etmemek ve aşıya ulaşamayan insanların kullanabilmesi için 40 bin dozunun iade edilmesini talep ettik, olumlu yaklaşıldı” diye konuştu.

Oygar, “AstraZeneca aşısı, virüsün Delta varyantına karşı etkili bir aşı olduğu için ülkede uygulanmasının iyi olacağını düşünmüştük. Hem halk için hem de yükseköğrenim için adaya gelecek öğrenciler için kullanılabilecekti ancak halktan yoğun bir talep gelmedi, üniversite öğrencilerinin de adaya gelişleri eylül sonu ve ekim başı bekleniyor. Aşının son kullanım süresi ekim sonu olduğu için bu kadar kısa bir sürede bu aşıları kullanmamız mümkün olmayacaktı ve dünyada birçok ülkede aşıya ulaşamayan insan varken bizim bu aşıları tutmamız yanlış olacağı için geriye kalanını iade etmek için talepte bulunduk. Cuma günkü toplantıda bu konuda ele alındı, talebimize olumlu yaklaşıldı” dedi.

Oygar, ilk doz AstraZeneca aşısı olan ve ikinci dozunu yaptıracak kişiler için AstraZeneca aşılarının ayrılmış olduğunu, bu konuda endişe duyulmaması yönünde halka güvence verdi.

Oygar, Eğitim Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına verilen bilgiye göre, ülkede şu an 30 bin yükseköğretim öğrencisi bulunduğunu, yaklaşık 30 bin öğrencinin Türkiye’den, takriben 20 bin öğrencinin ise üçüncü dünya ülkelerinden gelmesinin beklendiğini, öğrencilerin aşılanması için yeterli miktarda aşının bulunduğunu yineledi.



