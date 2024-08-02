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4 yerli, bir ithal üründe tavsiye dışı ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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4 yerli, bir ithal üründe tavsiye dışı ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
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Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen babutsalar imha edildi.
Tarım Dairesi, 26 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli ürünlerle ilgili analiz sonuçlarını yayınladı.
Buna göre, 47 ithal üründen 46’sı, 23 yerli üründen 19’u temiz çıktı.  İthal ürünlerden çeri domateste limit üstü, yerli ürünlerden babutsa ve hurmada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
İthal ürünlerden SVS Tic. Ltd. ait Çeri Domatesin firmanın üzerine imha edildiği, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen yerli ürünlerden babutsa ve hurmaların imhasına karar verildiği açıklandı.
İmhasına karar verilen babutsaların Lefkoşa sakini Lisani Dal’a ve Türkmenköy sakini Salih Dürüst’e, hurmaların ise Yayla köyü sakini Mahmut Takali’ye ait olduğu belirtildi.
Serdarlı köyü sakini Timuçin Serdarlılı’ya ait olan ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen babutsaların hasadının ise bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu açıklandı.
 
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