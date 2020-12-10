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4'ü yerel 12 yeni pozitif vaka

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4'ü yerel 12 yeni pozitif vaka

KKTC’de bugün yapılan 1470 PCR testiyle 12 yeni pozitif vaka saptandı. Vakalardan 4’ünün yerel olduğu; bir hastanın yoğun bakıma kaldırıldığı, iyileşen 16 kişinin ise bugün taburcu edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sonuçlarını duyurduğu açıklamasında, pozitif vakalardan 2’sinin hava yolu, 5’inin deniz yolu ile geldiğini, bir kişinin daha önce pozitif çıkan vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu bildirdi.

Bugünkü testlerle birlikte toplam test sayısı 281 bin 291’e, vaka sayısı 1235’e, iyileşenlerin sayısı 1095’e yükseldi.

KKTC’de halen 104’ü pandemi otellerinde, 29’u pandemi merkezinde biri de yoğun bakımda olmak üzere tedavisi süren 134 hasta bulunuyor.

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