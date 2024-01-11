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4 Kadın Kooperatifi deklarasyon imzaladı

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Dört kadın kooperatifi faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yerine getirerek, özelde ülke kadınlarına, genelde ise toplumun tümüne fayda sağlamak ve ortak sorunlarına çözüm bulmak amacıyla deklarasyon imzaladı.

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4 Kadın Kooperatifi deklarasyon imzaladı
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Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan deklarasyon Gİ-KA Koop Lefkoşa İstasyon ‘da Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık’a sunuldu.
Deklarasyona imza koyan Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Ltd. (4K KOOP), Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Ltd. (Gİ-KA KOOP), Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi Ltd. (ADA KOOP) ve Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. (EMEKÇİ KADINLAR KOOP) yöneticileri ile bir araya gelen Ilık, kooperatiflerin sorunlarının çözümü yönünde her zaman katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.
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