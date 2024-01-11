4 Kadın Kooperatifi deklarasyon imzaladı

Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan deklarasyon Gİ-KA Koop Lefkoşa İstasyon ‘da Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık’a sunuldu.
Deklarasyona imza koyan Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Ltd. (4K KOOP), Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Ltd. (Gİ-KA KOOP), Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi Ltd. (ADA KOOP) ve Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. (EMEKÇİ KADINLAR KOOP) yöneticileri ile bir araya gelen Ilık, kooperatiflerin sorunlarının çözümü yönünde her zaman katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.
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