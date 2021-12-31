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4 günde 320 sefer

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Havalimanı, 30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında 320 uçağa ev sahipliği yapacak

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4 günde 320 sefer
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Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında özel uçaklar hariç, 320 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek. Havaalanı, 2022’nin ikinci günü olan 2 Ocak 2022’de 119 uçaklık trafikle tarihi bir gün daha yaşayacak.
Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında oldukça yoğun trafik yaşayacak. Havalimanı’na uçuş gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları, Türk Hava Yolları ve Anadolujet Hava Yolları yeni yıl nedeniyle ek seferler koymuş durumda. Ayrıca, yılbaşı nedeniyle özel charter seferler de gerçekleştirilecek.
30 Aralık bugünden itibaren 2 Ocak Pazartesi’ne kadar Havalimanında art arda uçuşlar yapılacak.
Yeni yıl tatilinin hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle en fazla yoğunluk 2 Ocak Pazar günü yaşanacak.
Söz konusu tarihte Havaalanı’nda 111 uçuş olacak.
4 günde Havalimanına en fazla uçak İstanbul’dan iniş yapacak, Ankara ve Adana’dan da hatırı sayılır oranda uçak gelecek.
Dün 39 uçak indi, 35 uçak da yurt dışına yolcu taşıdı.
Uçakların 22’si İstanbul’dan, 5’i Ankara’dan, 4’ü Antalya’dan 2’si de Adana’dan geldi. Hatay ve Gaziantep’ten de 1’er uçak Ercan’a indi.
Aynı gün Ercan’dan İstanbul’a 20 uçuş, Adana’ya 4, Ankara ve Antalya’ya 3’er, Gaziantep ve Hatay’a ise 1’er kez uçuş yapıldı.
Bugün ise 67 uçak seferi gerçekleşecek. Bugün 35 uçak inecek, 32 uçak da yurt dışına yolcu taşıyacak. İstanbul’dan 17, Ankara’dan 6, Adana’dan 4, İzmir’den 3, Antalya’dan 2, Gaziantep, Hatay ve Diyarbakır’dan ise 1’er uçuş olacak.
Aynı gün, İstanbul’a 16, Ankara’ya 5, İzmir’e 4, Adana’ya 3, Antalya’ya 2, Diyarbakır ve Gaziantep’e 1’er uçuş gerçekleşecek.
4 gün içerisinde en az uçuş, yeni yılın ilk günü, 1 Ocak’ta yapılacak.
Havaalanında bu tarihte 23 uçak kalkış yapacak, 21 uçak ise inecek.
İstanbul’dan 11, Adana’dan 4, Ankara’dan 2, İzmir’den 1, Hatay, Gaziantep, Antalya’dan 1’er uçak gelecek.
Aynı gün, İstanbul’a 12, Adana’ya 4, Ankara’ya 3, İzmir, Antalya, Hatay ve Gaziantep’e 1’er uçak sefer düzenleyecek.
 4 günlük yılbaşı tatilinde en çok yoğunluk 2 Ocak Pazar günü yaşanacak.
111 uçuşun yaşanacağı havaalanından fazla sefer İstanbul’dan düzenlenecek.
Söz konusu tarihte İstanbul’dan 29, Adana’dan 8, İzmir’den 7, Ankara’dan 5, Antalya’dan 2, Hatay ve Gaziantep’ten ise 1’er uçak havaalanına inecek.
Öte yandan yine aynı tarihten İstanbul’a 31, Adana’ya 8, İzmir’e 7, Ankara’ya 6, Antalya’ya 3, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır’a ise 1’er uçak seferi gerçekleşecek.
 
 
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