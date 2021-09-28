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4 bin 970 TL’lik AdaPass cezası

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LTB, “AdaPass” uygulamasına uymayan 1 iş yerine 4 bin 970 TL’lik para cezası yazdı

4 bin 970 TL’lik AdaPass cezası
 
 
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 334 iş yerinde yaptığı denetimlerde, “AdaPass” uygulamasına uymayan 1 iş yerine 4 bin 970 TL’lik para cezası yazdı, 1 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verdi, 4 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 78 birim ürünü de müsadere etti.
İş yerlerine yönelik yoğun denetimler kapsamında LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile Zabıta Şubesi ekipleri 334 iş yerini denetledi.
Haftalık denetimlerde, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak; “maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı” gibi kriterlerin kontrol edildiği belirtilen açıklamada, 2 iş yerine “sağlık karnesiz personel çalıştırması, gayri sıhhi ortam ve izinsiz iş yeri çalıştırması” nedeniyle Belediyeler Yasası gereği 232 TL para cezası kesildiği belirtildi.
1 iş yerinin “izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırması ve gayrı sıhhi ortamı” nedeniyle faaliyeti durdurulurken, ayrıca, denetimler kapsamında 1 de imha işlemi gerçekleştirildi.
 
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