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4-15 Kasım tarihleri arası Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında tanksavar ve havan atışları yapılacak

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Mevlevi Bölgesi Ağır Silah Atış alanında 4 - 15 Kasım tarihleri arasında tanksavar ve havan atışları yapılacağı bildirildi.

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4-15 Kasım tarihleri arası Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında tanksavar ve havan atışları yapılacak
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Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, atış yapılacak tarihlerde, 07.00 ile 22.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından bölgeye girilmemesi uyarısında bulunuldu.


Atışlara müteakip bölgede kör giden mermilerin arama ve imha işlemi devam edeceğinden komutanlıkça serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi istendi.


 
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