39 Milyon TL Yatırım ile Lefkoşa Eski Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Yenileniyor

38 yıllık Mehmet Akif ile Bedrettin Demirel Caddeleri ve Gültekin Şengör Sk. üzerindeki eski kanalizasyon ana taşıyıcı hattında yenileme çalışmaları başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehrin kanalizasyon altyapısını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Nisan ayında imzalanan 4.5 milyon Euro (156 Milyon TL) “Kısmi Hamitköy ve Dumlupınar Kanalizasyon Projesi” ardından bugün de AB finansmanıyla UNDP tarafından yürütülecek “Lefkoşa Eski Ana Taşıyıcı Hattı Yenileme Projesi (Trunk E)" için LTB Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda imzalar atıldı. 1986 yılında yapılmış ve artık kullanılamaz halde olan ana taşıyıcı hattın tamamının yenilenmesi için yapılacak projeye UNDP adına UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov ve ihaleyi alan müteahhit firma adına MBF Yapı İnşaat Ticaret A.Ş. temsilcisi Sercan Özkaraman imza koydu. İmza töreninde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Judit Rozsa ve UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov da birer konuşma yaptı.

Rozsa: “Projenin Lefkoşa için hayati önem taşıdığının farkındayız”

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Judit Rozsa yaptığı konuşmada çok önemli bir sözleşmeye imza atıldığını, teknik zorluğu yüksek bu proje ile yıpranmış boruların yenileneceğini ifade etti. Rozsa: “Projenin şehrin işleyişi için hayati önem taşıdığının farkındayız. AB Komisyonu adına projeyi yürüten UNDP ile birlikte projenin ilk bacağının yaz aylarında tamamlanmasına gayret edilecektir. Kademeli bir şekilde yenilenmesi gereken boruların tümünün yenilenmesini en kısa sürede tamamlamak hedefi bulunuyor. Projede yer alan ve kısa sürede hazırlık süreçlerini tamamlayan herkese teşekkür eder, başarılar dilerim.”

Başkan Harmancı: “Şehrin hem bugünü hem de geleceği açısından hayati bir projeye daha başlıyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, AB ve UNDP’yi evlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydederek tüm Lefkoşa’ya hizmet edecek bu zor projenin kendilerini şehrin hem bugünü hem de geleceği açısından mutlu etmekte olduğunun altını çizdi. 1980’lerde iki toplumlu projelerin öncülüğünü yapan bu proje kapsamındaki boruların yenilenmesinin şehrin altyapısını geleceğe hazırlayacağına vurgu yapan Başkan Harmancı çalışmalar kapsamında boruların modern ve dayanıklı malzemelerle değiştirileceğini ve ev bağlantılarının standartlara uygun hale getirileceğini belirtti.

Başkan Harmancı sözlerini şöyle tamamladı: “Çok yoğun bir iş merkezinde yer alan projeden etkilenecek olan işyerleri ve bölge halkı ile birlikte şehirde yaşayan herkese projenin önemini ve hayatlarını uzun süre boyunca nasıl geliştireceğini paydaşlarımızla aktaracağız. Projenin hayati önem taşıdığı için hızlı bir şekilde çözümlenmesini sağlayan AB ve UNDP’ye teşekkür ederim.”

Khaydarov: “Bu proje sadece Lefkoşa için değil, tüm Kıbrıs için önemli bir projedir”

UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov da “Proje, sağlıklı suya erişim ve hijyene erişim gibi BM Değerleri taşıyor. Bu proje sadece Lefkoşa için değil, tüm Kıbrıs için önemli bir projedir. Dereboyu başta olmak üzere Başkent Lefkoşa’da vakit geçirmekten keyif alan tüm Kıbrıslılar’ın hayatına dokunacaktır. Bu projeyi hazırlayan teknik ekiplere teşekkür ediyorum, çok güzel bir çalışma ortaya çıkardılar ve son olarak sizlere ortaklığınız için teşekkür ediyorum.” dedi.

Ana hatta yenileme çalışmaları başlıyor, ev bağlantıları standartlara uygun hale getiriliyor

Proje kapsamında Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) ile Bedrettin Demirel Caddesi ve Gültekin Şengör Sokak üzerindeki Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı’nda yenileme çalışmaları başlıyor. Proje kapsamında hem ciddi hasarlar görüp zaman zaman çeşitli çevresel sorunlara da neden olan hattın boruları modern ve dayanıklı malzemelerle değiştirilerek uzun ömürlü ve güvenli bir altyapı oluşturulacak hem de mevcut ev bağlantıları yenilenip standartlara uygun hale getirilecek.