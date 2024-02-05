39 araç daha trafikten men edildi

Polisin önceki gün trafikte yaptığı denetimler sonucunda toplam 415 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 7 araç sürücüsü tutuklandı, 39 araç ise trafikten men edildi.

Ülke genelinde toplam 1,968 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen sürücülerin 262’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak ve 105’i de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimler sırasında 7 araç sürücüsü tutuklandı, 39 araç ise trafikten alıkonuldu.

