38 bin 728 kişiye destek ödemesi

Çalışma Bakanlığı, 17 bin 67 kişiye bin 500 TL; 21 bin 661 kişiye bin TL destek ödemesi yapıldığını açıkladı



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışanlara, işyerlerinin kapalı kaldıkları süreler dikkate alınarak bin TL ve bin 500 TL olarak öngörülen ücret desteği ödemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’ne işverenler tarafından 57 bin 933 kişi için başvuruda bulunulduğu bildirildi.

Bu başvurular incelendikten sonra; 7 bin 992 kişinin teşvik mevzuatında düzenlenen teşvik kapsamındaki sektörlerin dışında olduğu, 7 bin 973 kişinin başvuru sırasında gerekli olan işyeri veya çalışanla ilgili bilgileri yanlış kaydettiği, 2 bin 587 kişinin şahıs olarak teşvik kapsamı dışında olduğu (devlet emeklisi, sosyal sigorta emeklisi, yurt dışında bulunması vb. tüzükte belirtilen diğer koşulları taşımadıkları) ve 653 kişinin de mükerrer başvuru yaptığının tespit edildiği ifade edildi.

“Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü”nde düzenlenen “Ücret Desteği” kapsamında olup usulüne göre başvuruda bulunan 38 bin 728 çalışana ödeme yapıldığı kaydedilirken, 17 bin 67 kişiye bin 500 TL, 21 bin 661 kişiye bin TL ödeme yapıldığı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Belirtilen işyeri ve çalışanlarla ilgili hatalı başvurular ve hatalı kayıtları düzeltilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde

Bununla birlikte İşveren ve çalışanlarımız, Bakanlığımıza bağlı İhtiyat Sandığı Dairesine ait 05469911118 ve 05428844559 numaralı WhatsApp Mesaj Hatları’ndan ücret desteği ile ilgili yaşadıkları sorunları hakkında bilgi alabilirler."



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışanlara, işyerlerinin kapalı kaldıkları süreler dikkate alınarak bin TL ve bin 500 TL olarak öngörülen ücret desteği ödemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’ne işverenler tarafından 57 bin 933 kişi için başvuruda bulunulduğu bildirildi.Bu başvurular incelendikten sonra; 7 bin 992 kişinin teşvik mevzuatında düzenlenen teşvik kapsamındaki sektörlerin dışında olduğu, 7 bin 973 kişinin başvuru sırasında gerekli olan işyeri veya çalışanla ilgili bilgileri yanlış kaydettiği, 2 bin 587 kişinin şahıs olarak teşvik kapsamı dışında olduğu (devlet emeklisi, sosyal sigorta emeklisi, yurt dışında bulunması vb. tüzükte belirtilen diğer koşulları taşımadıkları) ve 653 kişinin de mükerrer başvuru yaptığının tespit edildiği ifade edildi.“Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü”nde düzenlenen “Ücret Desteği” kapsamında olup usulüne göre başvuruda bulunan 38 bin 728 çalışana ödeme yapıldığı kaydedilirken, 17 bin 67 kişiye bin 500 TL, 21 bin 661 kişiye bin TL ödeme yapıldığı aktarıldı."Belirtilen işyeri ve çalışanlarla ilgili hatalı başvurular ve hatalı kayıtları düzeltilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinden tekrar giriş yapılıp düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için işveren ve çalışanlarımıza gereken imkan sağlanacak ve bu yönde gerekli duyurular yapılacaktır.Bununla birlikte İşveren ve çalışanlarımız, Bakanlığımıza bağlı İhtiyat Sandığı Dairesine ait 05469911118 ve 05428844559 numaralı WhatsApp Mesaj Hatları’ndan ücret desteği ile ilgili yaşadıkları sorunları hakkında bilgi alabilirler."