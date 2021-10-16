372 milyon dakika konuştuk

Ülkede ikinci çeyrekteki telefon görüşmeleri, gelen ve giden dakika olarak 372 milyon 41 bin 718 olarak gerçekleşti





Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sektörü verilerine göre ikinci çeyrekte gelen ve giden dakika olarak 372 milyon 41 bin 718 olarak gerçekleşirken, bu sayının yüzde 92’si mobil ve yüzde 8’i ise ev telefonları oluşturuyor.

Elektronik haberleşme sektörünün istihdam rakamlarına bakılacak olursa ilk çeyrekte 971 olan istihdam edilen kişi sayısı 2021’in ikinci çeyreğinde gerileyerek 963 oldu. Bu rakamların yüzde 36’sı sabit haberleşme sektöründe, yüzde 35’i internet servis sağlayıcılarında ve yüzde 29’u ise mobil sektörde çalışıyor.

NET GELİR 115 MİLYON TL

Mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları (Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. & Vodafone Mobile Operations Ltd.) ve sabit şebekede elektronik haberleşme sağlayıcısı (KKTC Telekomünikasyon Dairesi) net satış gelirleri yaklaşık 115,37 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Diğer haberleşme sağlayıcılar olarak adlandırılabilecek olan internet servis sağlayıcılarının net satış gelirleri 2021 yılı ikinci çeyrekte yaklaşık 36,02 Milyon TL, çağrı taşıma işletmecilerinin gelirleri 33 Bin TL ve altyapı işletmeciliği geliri 2,39 Milyon TL olarak gerçekleşmişti.

8 YILLIK GELİRLER

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sektörü verilerinde 2013- 2020 yılları arasında elde edilen toplam gelirin sektörler arasında yüzdesel dağılımına yer verildi. Buna göre mobil şebekede faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcılar, 2020 yılında 329 Milyon ₺, sabit haberleşme sağlayıcı yaklaşık 52 Milyon ₺, sabit genişbant haberleşme sağlayıcıları yaklaşık 125 Milyon ₺, çağrı taşıma işletmecileri 212 Bin ₺ ve altyapı işletmecileri 8 Milyon ₺ gelir sağladı.

2020 yılında elde edilen toplam gelirlerin yaklaşık %64’ünü mobil haberleşme sağlayıcılar, %9’unu sabit haberleşme sağlayıcı, %25’ini internet servis sağlayıcıları, %0,1’ini çağrı taşıma işletmecileri ve %1.6’sını altyapı işletmecileri elde etti. Bir önceki yıla (2019) bakıldığında ise, elde edilen

toplam gelirlerin %63’ünü mobil haberleşme sağlayıcılar, %14’ünü sabit haberleşme sağlayıcı ve %21’ini internet servis sağlayıcıları ve %1.4’ünü altyapı işletmecileri elde etti.



