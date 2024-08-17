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37. Miss Kuzey Kıbrıs ve 26. Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları yapıldı

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"Bay Kuzey Kıbrıs” Aras Gül, “Miss Kuzey Kıbrıs” ise Ece Kurt oldu

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37. Miss Kuzey Kıbrıs ve 26. Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları yapıldı
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“Anlamlı ve Amaçlı Güzellik” misyonuyla düzenlenen 37. Miss Kuzey Kıbrıs ve 26. Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları sonucunda “Bay Kuzey Kıbrıs”  Aras Gül; “Miss Kuzey Kıbrıs” ise Ece Kurt oldu.
Günkut Ajans Organizasyonu'nda düzenlenen yarışmalar The Arkın İskele Otel’de yer aldı.
Miss Kuzey Kıbrıs’ta 12 finalist;  Bay Kuzey Kıbrıs yarışmasında ise 11 finalist dereceye girmek için  podyuma çıktı.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayesinde gerçekleştirilen 26. Bay Kuzey Kıbrıs yarışmasında Nevzat Abbasoğlu 5. gelerek “Bay Dostluk” unvanı kazanırken Haris Metehan Altunbaş da “4. Bay Turizm Arkın” seçildi.  İsmail Sağlamer 3.’lüğe,  Hüseyin Aysan 2.’liğe layık görülürken “Bay Kuzey Kıbrıs”  ise Aras Gül oldu.
37 Miss Kuzey Kıbrıs yarışmasında ise Beren Aysel 5. seçilerek “Dostluk Güzeli”, Yağmur Lisani de 4.’lüğe layık görülerek “Miss Turizm Arkın” unvanının sahibi oldu. 
Miss Kuzey Kıbrıs yarışmasında Birgül Saraçoğlu 3.’lüğe,  Sevgen Polat 2.’liğe layık görülürken “Miss Kuzey Kıbrıs” ise Ece Kurt oldu.
Yarışmaya katkı koyanlara plaket takdim edilen gecede Ladies Fusion Dans Grubu gösteriler de sundu.
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