35 yıl sonra ilk anma

Lefkoşa’da 11 Aralık 1988’de devriye görevindeyken Kıbrıslı Rumlar tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen Piyade Er Hasan Kara, şehit edilişinin 35’inci yılında ilk kez düzenlenen törenle anıldı

Lefkoşa’da 11 Aralık 1988’de devriye görevindeyken Kıbrıslı Rumlar tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen Piyade Er Hasan Kara, 35 yıl sonra, ilk kez düzenlenen törenle anıldı.Hasan Kara için, dün, şehit edildiği, BM kontrolündeki ara bölgeye sınır oluşturan Burhan Tan Sokağı'nda anma töreni düzenlendi.Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, şehit Hasan Kara’nın anısına bir konuşma yaptı.Benan, 35 yıl önce, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda askerlik hizmetini yaparken, devriyedeki Rum askerlerinin silahlı saldırısı sonucu, görevi başında vurularak şehit edilen Piyade Er Hasan Kara’yı anmak için şehit edildiği yerde toplandıklarını söyledi.Benan, 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye ile birlikte yıllarca sürdürülen onurlu bir mücadelenin sonucu olduğunu ifade ederek, “Şehitler vererek kurulan Cumhuriyeti korumak ve kollamak en büyük görevimizdir” dedi.Benan, bütün vatan topraklarında olduğu gibi 35 yıl önce Hasan Kara’nın şehit edildiği bu toprakların da "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aidiyetini hiçbir zaman sorgulatmayacaklarını” ifade ederek, KKTC bayrağını göklerde dalgalandıracak genç mücahitlerin de “tahriklere kapılmadan, olgunlukla ve ciddiyetle görevlerini sürdürmeye devam edeceklerine” olan inancını dile getirdi.Anma töreni, Hasan Kara’nın şehit edildiği yere karanfillerin bırakılmasıyla tamamlandı.ŞEHİT PİYADE ER HASAN KARA HAKKINDA1970 doğumlu olan Şehit Piyade Er Hasan Kara, Altınova köyünden idi.Lefkoşa'da bulunan Burhan Tan Sokağı, KKTC egemenlik alanı içerisindedir.Burhan Tan Sokağı, 1989 yılında Askersizleştirilmiş Bölgeler Anlaşması kapsamına alınan ve KKTC egemenlik alanında bulunan bir sokaktır.KKTC vatandaşı Piyade Er Hasan Kara, devriye görevini icra ederken Rum askerleri tarafından 11 Aralık 1988 tarihinde vurularak 12 Aralık 1988 tarihinde şehit olmuştu.Kara, 1970 Altınova Köyü/KKTC doğumludur. Anne ve babası vefat etmiştir. Sekiz kardeşinden altısı KKTC'de, ikisi yurt dışında (Birleşik Krallık ve Avustralya) yaşamaktadır. Kabri Lefkoşa Ortaköy Şehitliğindedir.