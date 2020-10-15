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“3,5 milyar TL dış kaynak gerekecek”

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Maliye eski Bakanı Birikim Özgür’den önemli uyarı: “2020 yılının ikinci döneminde enflasyon yüzde 10 civarında olacak. 3,5 milyar TL dış kaynak temini gerekecek. Türkiye ile diyaloğa geçilerek, bütçe sorununun acilen aşılması lazım”

“3,5 milyar TL dış kaynak gerekecek”
 
 
Maliye eski Bakanı Birikim Özgür, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu programda, 31 Ekim’de meclise sunulacak olan Bütçe Yasa Tasarı’sında ciddi bir açık öngörüldüğünü belirterek, 3,5 milyar TL dış kaynak temini gerekeceğini ifade etti.
31 Ekim tarihinin Bütçe Yasa Tasarısının meclise gönderilmesi için son tarih olduğunu anımsatan Birikim Özgür, bütçeyi hazırlama noktasında sıkıntılar olduğunu söyledi.
Pandemi nedeniyle Kurumlar ve Gelir Vergisinde çok ciddi kayıp beklendiğini ifade eden Birikim Özgür, “Bankalar dahil kimse kar yapmadı. Sıfırlanmaya kadar varabilecek ciddi kayıplar olacak” dedi.
Döviz krizi nedeniyle 2020’nin ikinci döneminde yüzde 10’a yakın enflasyonun beklendiğini söyleyen Özgür, “KKTC’nin harcamaları en az yüzde 15 artacak. Gelirler düşüyor, giderler artıyor” ifadelerini kullandı.
2020 yılını çıkarabilmek için 3.5 milyar TL’ye yakın dış kaynak teminin şart olduğu bir süreçten geçildiğini ifade eden Özgür, “En çok kafa yormamız gereken mevzu bütçedeki açıktır” diye konuştu.
 “Türkiye bu 3,5 milyar TL’yi vereceğim demedi” diyen Özgür şöyle devam etti:
“2020 yılında da imzalanan protokülün gereği, 17 maddelik eylem planıyla ilgili KKTC devleti hiçbir adım atmadı. HP hükümetten çekildi. Ortada hükümet yok. Hiç kimse de hükümete girmek istemez. Çünkü KKTC’nin çok ciddi bir bütçe sorunu var. Kısa vadade hemen Türkiye ile konuşulup bu sorunun aşılması lazım. Aksi halde sistem ciddi bir yara alır.”
 
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