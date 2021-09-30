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34 yıllık başkan Kadıoğlu

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34 yıldır Göçmenköy’de Örgüt Başkanlığı yapan Özel Kadıoğlu yine başkan seçildi

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34 yıllık başkan Kadıoğlu

 
Ulusal Birlik Partisi’nde Lefkoşa örgütleri arasında 49 örgütün en sonuncusu olan Göçmenköy’de Mahalli Örgütlerinin Yenilenmesi etkinliği yapıldı.
Göçmenköy’de Mahalli Örgütlerinin Yenilenmesi etkinliğinde başkan yine Özel Kadıoğlu oldu.
43 yıldır Ulusal Birlik Partili olan ve 34 yıldır Göçmenköy’de Örgüt Başkanlığı yapan Özel Kadıoğlu, neredeyse yarım asırdır bu görevi yerine getiriyor.
Göçmenköy’de adaylığını koyan yeni biri olmaması nedeniyle, 34 yıldır sürdürdüğü göreve Kadıoğlu yine Başkan seçildi.
 
 
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