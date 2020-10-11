banner480
banner69
Esnafın ağladığı video viral oldu
Esnafın ağladığı video viral oldu
8 0
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
17 0
 
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
26 0
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
52 0
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
27 0
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
36 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
71 0
banner529

317 sandık sonucuna göre Tatar ile Akıncı ikinci turda

banner476

317 sandık sonucuna göre Tatar ile Akıncı ikinci turda

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını, 317 sandık sonucuna göre açıkladı.

317 sandıktan oy kullanan 46 bin 825 seçmenin 45 bin 85’inin oyu geçerli, 1740’ının ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuca göre seçimi, Ersin Tatar yüzde 33. 23 oyla ilk sırada, Mustafa Akıncı ise yüzde 29.21 oy oranıyla ikinci sırada, Tufan Erhürman yüzde 21.64 oyla üçüncü sırada götürüyor.

Adayların oy oranları şöyle:

Ersin Tatar: %33.23 - 14982

Tufan Erhürman: %21.64 - 9758

Erhan Arıklı: %4.89 - 2205

Fuat Çiner: %0.30 - 137

Arif Salih Kırdağ: %0.30 - 134

Ahmet Boran: %0.06 - 29

Mustafa Ulaş: %0.06 - 25

Alpan Uz: %0.13 - 58

Kudret Özersay: %5.65 - 2548

Mustafa Akıncı: %29.21 - 13170

Serdar Denktaş: %4.52 – 2039

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.