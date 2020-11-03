banner480
banner69
Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
25 0
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
43 0
 
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
22 0
“Tüm uyarılarımıza rağmen grip aşıları henüz daha ülkemize gelmemiştir”
“Tüm uyarılarımıza rağmen grip aşıları henüz daha ülkemize gelmemiştir”
19 0
Lağım kokuları içindeki güzellik
Lağım kokuları içindeki güzellik
38 0
Zirveye Denner tırmandı
Zirveye Denner tırmandı
19 0
LTB’den okullara 200 tablet
LTB’den okullara 200 tablet
20 0
banner529

311 milyon 629 bin 785 dakika telefonda konuştuk

banner476

311 milyon 629 bin 785 dakika telefonda konuştuk
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun verilerine göre 2020'nin ikinci çeyreğinde 311 milyon 629 bin 785 dakika telefonda konuştuk.
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), 2020 yılının ikinci çeyrek toplam giden – gelen aramaların süresini açıkladı.
BTHK’nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsele göre, KKTC’de yaşayanlar, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 311 milyon 629 bin 785 dakika telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Verilere göre söz konusu görüşmelerin yüzde 9’u sabit hatlardan, yüzde 91’i ise mobil üzerinden gerçekleşti.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.