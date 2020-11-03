Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun verilerine göre 2020'nin ikinci çeyreğinde 311 milyon 629 bin 785 dakika telefonda konuştuk.
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), 2020 yılının ikinci çeyrek toplam giden – gelen aramaların süresini açıkladı.
BTHK’nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsele göre, KKTC’de yaşayanlar, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 311 milyon 629 bin 785 dakika telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Verilere göre söz konusu görüşmelerin yüzde 9’u sabit hatlardan, yüzde 91’i ise mobil üzerinden gerçekleşti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.