30 milyon TL bankalarda unutuldu

Bankalarda mevduatı bulunan müşteriler 19 yılda 30,5 milyon TL’yi hesaplarında unuttu



Ülkede müşterilerin banka hesaplarında unuttukları paraların 1992-2010 arasındaki süredeki toplamı 30 milyon 513 bin 621 TL’yi buldu.

1992 ile 2010 yıllarını kapsayan ve 2003-2021 yılları arasında Resmi Gazete’de ilan edilerek sahipleri aranan hesap sayısı 5 bin 682’ye ulaştı.

Bu yıl yayımlanan listedeki 562 kişi Ağustos 2022’ye kadar bankalarına başvurması halinde parasını alabilecek. Yasa gereği hak sahipleri; listelerin Resmi Gazete ilanından itibaren bir yıl içerisinde Merkez Bankası’na müracaat etmeleri halinde mevduat hesaplarındaki paralarını alabiliyor.

Yasaya göre, zaman aşımına uğrayan ve belirlenen süre içerisinde de aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrediliyor.

62/2017 Sayılı KKTC Bankacılık Yasası’nın 36.(1) (C) maddesine göre 10 yıllık sürede aranmayıp zaman aşımına uğramış ve bankalar tarafından, KKTC Merkez Bankası’na gönderilen (Çoğunluğu 2010 yılına ait- bazı bankaların daha önceki yıllara ait hesaplarını da kapsıyor) mevduat listesi 30 Temmuz 2021 tarih ve 167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKTC Merkez Bankası’nın web sitesinde de yer alan “Zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar” başlığıyla yayımlanan 30 Temmuz tarihli yeni listede 9 ülke bankası ile 5 şube bankasında “zaman aşımına uğrayan” hesaplarla ilgili bilgiler yer aldı.

Merkez Bankası’nın son listesine göre toplamda 562 kişi hesaplarındaki 1 milyon 083 bin 152 TL’yi, 181 bin 311 doları, 103 bin 503 Euro’yu ve 367 bin 833 sterlini unuttu.

Listenin Resmi Gazete’nin yayımlandığı 30 Temmuz günü KKTC Merkez Bankası sitesinde yer alan efektif satış kurları esas alınarak yaptığımız hesaplamada, zaman aşımına uğramış para miktarının toplam TL karşılığı 7 milyon 902 bin 203 TL olarak hesaplandı.

STANDARD Kıbrıs’ın bulgularına göre, 1992 ile 2010 yıllarını kapsayan ve 2003-2021 yılları arasında Resmi Gazete’de ilan edilerek sahipleri aranan 5 bin 682 (5.682) hesapta 30 milyon 513 bin 621 TL unutuldu. 2019 yılına kadar unutulan hesap sayısı 3 bin 440, unutulan miktar ise 11 milyon 206 bin 277 TL idi.

Türk Lirası’nın dövizler karşısındaki değerinin son iki yılda çok ciddi oranlarda düşmesi, döviz karşılığı miktarların artmasını sağlarken, yıllardır zaman aşımına uğrayan hesapları bildirmeyen bankaların da kabarık listeler bildirmesi, para tutarının 30 milyona ulaşmasına neden oldu.

Bankacılar, bu paranın çoğunun “unutulmuş” veya “hesap açık kalsın” diye bankalarda bırakılan düşük miktarlı hesaplar ile ölen kişilerin terekeleri tarafından “yapılan masrafa değmez” anlayışıyla görmezlikten gelinen mevduatları kapsadığını vurgulayarak, bu tür hesapların her yıl daha da arttığına işaret ediyor.

Bankacılar yüksek miktarlı unutulan hesapların çok büyük bölümünün yabancı uyruklulara ait olduğuna da işaret ederek, bunların bir bölümün hayatını kaybettikleri ve mirasçılarının da hesapların peşine düşmediğini, bir bölümünün de ülkelerindeki yoğun yaşam temposu içerisinde bu hesapları unuttuklarını tahmin ediyor.