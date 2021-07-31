30 Eylül tarihine kadar açık havada 12.00-16.00 saatleri arasında çalışmak yasak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KKTC Meteoroloji Dairesi’nin Ağustos ayı tahminlerini, ilgili sektör temsilcilerinin görüşlerini ve iş sağlığı güvenliği genel ilkelerini dikkate alarak , 2 Ağustos -30 Eylül 2021 tarihleri arasında, hava sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde sürekli olarak açık havada güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla, 22/1992 Sayılı İş Yasası’nın 36. Maddesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanarak , sabah 07.00-12.00 ile, öğleden sonra 16.00-19.00 saatleri arasında çalışılmasını uygun bularak , 12.00-16.00 arasında dışarda, açıkta ve güneş altında çalışılmasını yasaklamıştır.

559 sayılı 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe giren karar, 30 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olacak.