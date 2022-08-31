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30 Ağustos Zafer Bayramı Güzelyurt’ta da kutlandı

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30 Ağustos Zafer Bayramı Güzelyurt’ta da kutlandı

Güzelyurt Kaymakamlığı Karşısındaki Atatürk Anıtı önünde dün saat 09:30’da gerçekleşen Tören protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı. İki dakikalık saygı duruşu, istiklal marşının okunmasının ardından bayrakların göndere çekilmesiyle Atatürk Anıtı önündeki tören sona erdi.
Güzelyurt’taki tören Güzelyurt Arkeoloji Müzesi önünde tören birliklerinin denetlenmesiyle devam etti. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen İbrahim Oğuzhan Yılmaz, Kaymakamlık adına Güzelyurt Kurtuluş Lisesi tarih Öğretmeni Laika Yurt günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparken, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencisi Eylül Darbaz  “Akdenize Doğru”  adlı şiiri okudu. Konuşmalarda 30 Ağustos’un Türk ordusunun varlığına ve vatanına kastedenlere karşı direnerek verdiği eşi görülmemiş mücadelesi anlatıldı.
Tören resmigeçitle sona erdi.
 
 
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