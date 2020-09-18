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3'ü yerel 21 pozitif vaka daha

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3'ü yerel 21 pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2088 olduğunu, 21 pozitif vakaya  rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 17  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

18 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

“Yapılan Test Sayısı: 2088;
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21;
Ülke dışından gelen vakalar – 1,
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -17;
Yerel vakalar -3,
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29;
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok;
Yapılan Toplam Test Sayısı- 153.218;
Toplam Vaka Sayısı- 672;
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 392;
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 276  
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 77
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 196;
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4;
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 3” 

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