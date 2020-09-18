3'ü yerel 21 pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2088 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

18 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Yapılan Test Sayısı: 2088;

Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21;

Ülke dışından gelen vakalar – 1,

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -17;

Yerel vakalar -3,

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29;

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok;

Yapılan Toplam Test Sayısı- 153.218;

Toplam Vaka Sayısı- 672;

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 392;

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 276

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 77

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 196;

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4;

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 3”