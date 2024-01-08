3 sendikadan ortak açıklama : “Karşısındayız. Mücadelede yerimizi alacağız”

Vergi oranlarının çalışanların aleyhine artırılmaya çalışıldığını savunan Güç-Sen, HAKSEN ve Vergi-Sen, bu kararın karşısında olduğunu, verilecek mücadelede yerini alacağını duyurdu.

Gümrük Çalışanları Sendikası (

çalışanların hedef alındığı savunuldu.

Bu düzenlemeyle

“Çeşitli sendikalar kararı mahkemeye taşıdı. Bu aykırılığa rağmen hükümetin bu kararı Meclis’te yasallaştırması büyük olasılıkla önümüzde duruyor. Bu karar yasallaşsa bile kimse emekçilerden buna sessiz kalmasını beklemesin. Süreç şu anda kamuda yetkili 5 sendikanın tavrı gereği parçalı ve dağınık tepkilerle sürse de çalışanların tepkisi bu mücadeleyi tüm yanlış anlayışlara rağmen birleştirecektir.

Bizler bu haklı mücadelede tüm gücümüzle yer alacağız. Kamuda yetkili 5 sendikayı da bu anlayışla mücadele etmeye çağırıyoruz. Sermayedarlar ve onların çıkarlarını savunan hükümetler tüm güçleriyle birliktir; onları durduracak olan da çalışanların birliğidir.”

Halkın alım gücü düşerken ülkedeki ultra zenginlere hükümet tarafından muafiyet, teşvik ve af gibi imtiyazlar sağladığından milyonlarca liralık servetlerin ekonomik hayata dahil olmadığının savunulduğu açıklamada “Servet Vergisi” talebinin bu nedenle dile getirildiği ifade edildi.