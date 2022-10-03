Dünya Sendikalar Federasyonunun (DSF) Kıbrıs'taki üyeleri, “3 Ekim Emekçilerin Uluslararası Eylem Günü” nedeniyle DSF adına mesaj yayımladı



PEO, DEV-İŞ, KTAMS,KTÖS,KTOEÖS,BES, KOOP-SEN,DAÜ-SEN desteğiyle DSF adına yayımlanan mesajda, Kıbrıslı Türk ve Rum emekçilerin “neoliberal politikaların, çalışma yaşamının düzensizleştirilmesinin, haklarının ihlal edilmesinin, emek düşmanı yasaların ve sürekli yükselen enflasyonun sonuçlarını yaşadığına” dikkat çekildi.



Ortak sorunların Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçilerin ortak mücadele ve dayanışmasını yoğunlaştırmasına yönelik ihtiyacı ortaya koyduğu kaydedilen mesajda, “Günümüzün ağır ekonomik ve sosyal koşullarında Kıbrıs sorununun çözümü öncelik ve acil ihtiyaç olmaya devam etmektedir, çünkü ülkemiz bölünmüş bir durumda olduğu sürece emekçilerin hiçbir kazanımı kalıcı ve istikrarlı olamaz” denildi.



Bu yılki “Eylem Günü”nün emperyalist savaşlara, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı sendikal özgürlüklerin, hakların ve toplu sözleşmelerin savunulması, çalışanların ve emeklilerin ücretlerinin arttırılması” mücadelelerine adandığı ifade edilen mesajda “Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareketi tüm güçlüklere rağmen, taksimle uzlaşmayacaktır. Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin, tek egemenliğin, tek uluslararası kimliğin, tek vatandaşlığın olacağı bir devlet için iki bölgeli iki toplumlu federasyonun çözümü değişmeyen hedefimizdir” denildi.



Ukrayna'da devam eden savaşın küresel kapitalist krizi daha da derinleştirdiği, emekçilerin fiyatlardaki kontrol edilemez artışın ve yaşam standartlarının düşüşünün sonuçlarını yaşadığı kaydedilen mesajda demokratik ve sendikal özgürlüklerin de yeni saldırılar ve kısıtlamalara maruz kaldığı belirtildi.



Ukrayna’daki savaşın derhal sonlandırılması ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl bir çözüm bulunması talep edilen mesajda, “Kıbrıs'ın sınıfsal sendikal hareketi savaşlara ve emperyalist müdahalelere karşı çıkmakta ve barışın savunulması, NATO'nun ve tüm askeri ittifakların dağıtılması için mücadelede tüm dünya emekçileriyle aynı safta yer almaktadır” ifadesi kullanıldı.



PEO, DEV-İŞ, KTAMS,KTÖS,KTOEÖS,BES, KOOP-SEN,DAÜ-SEN’in 3 Ekim’de dünyanın dört bir yanında emekçilerin gerçekleştireceği eylemlere ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları, ücretlerin arttırılması, savaşların ve müdahalelerin olmaması için verdiği mücadeleye destek verdiği de mesajda yer aldı.