3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 11’inci ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın hiç kuşkusuz tarihe damga vurmuş bir lider olduğunu söyledi.





Eroğlu, Denktaş’ın her şeyden önce milli mücadelenin her aşamasında önemli görevler üstlenen, Kıbrıs Türkü’nü azınlık haklarına razı olmaya iteklenen bir toplum noktasından, devlet sahibi bir halk olgusuna taşıyan bir direnişçi bir idealist olduğunu vurguladı.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 11’inci ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle gençlerimiz iyi bilsin ki, kimse bize altın tepsi içinde özgürlük ve devlet yönetimi sunmadı. Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye’ye, Anadolu’daki kardeşlerine güvenerek özgürlük mücadelesini sürdürdü, onun maddi ve manevi desteği, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 sabahı başlattığı Barış Harekatı ile üzerinde devlet kurduğu, güven içinde yaşadığı coğrafyaya kavuştu. Devletimizin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş hizmetleri Kıbrıs Türk halkı var oldukça unutulmamalı, yaptıkları iyi araştırılarak öğrenilmeli, onun mücadeleci yapısı, araştırmacılığı, bilgiye ve çalışkanlığa verdiği değer, yüksek tarih şuuru ve kararlılığı gelecek nesiller için yol gösterici olmalıdır. Rum tarafının bizimle siyasi eşitlik temelinde, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devam edeceği yeni bir ortaklık devleti kurma niyeti asla yoktur. Bunu unutmadan Devletimiz ve Anavatan Türkiye’ye dört elle sarılmalıyız. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın bizlere sahip çıkmamızı öğütlediği Devletimiz bizler için güvenli yarınlar, egemenlik, barış demektir. İçimize girip bizi karıştırmaya, Devletimizden, Anavatanımızdan, Milli değerlerimizden bizi koparmaya çalışanlara asla müsamaha göstermemeliyiz.



Atatürkçü çizgiden, Doktor Küçük ile Denktaş’ın açtığı milli yoldan asla geri dönmemeli, kimsenin bizleri başka yollara sürüklemesine izin vermemeliyiz. Ekonomik sıkıntılarımız olabilir ama bunlar var diye Devletimizden, özgürlüğümüzden vazgeçecek değildir.



Bizler çok kötü ekonomik ve sosyal koşullarda bile Rumların Enosis istemine boyun eğmedik, özgürlüğümüz, milletimiz için direndik, savaştık da 20’nin üzerine üniversitemizin, yüzlerce sanayi tesisimizle 10 binlerce yatak kapasitemizin olduğu, Anavatan Türkiye’nin her türlü sıkıntımızı aşmak için bize destek verdiği bugünkü ortamda mı Rumlara esir olacağız? Asla olmayacağız.



Bu duygu ve düşüncelerle çok uzun yıllar birlikte çalıştığım, Kıbrıs konusunda hiçbir zaman ters düşmediğim Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı bir kez daha özlem ve rahmetle anarım.”