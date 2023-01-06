Asgari ücrete 3 bin 200 TL'lik artış, ilaç olmadı. Açlık sınırı, yeni asgari ücretle başa baş çıktı. 2022'nin Aralık ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı, bir önceki aya göre 469 TL artarak, 11 bin 622 TL'ye çıktı

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık Yetişkin Kadın 98,47 2954,10 Yetişkin Erkek 103,71 3111,30 15-19 Yaş Çocuk 110,29 3308,70 4-6 Yaş Çocuk 74,91 2247,30 Toplam 387,39 11622 AÇLIK SINIRI 11622

4 kişilik bir aile için 31 Aralık tarihi itibarıyla açlık sınırı 11 bin 622 Türk Lirası (TL) olarak hesaplandı. Ocak ayından itibaren geçerli olacak yılın ilk asgari ücreti ise 3 bin 200 TL'lik artışla 11 bin 800 TL'ye yükseltilmişti.Çalışmayı Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yaptı. Söz konusu rakam, 2021 Mart sonunda 3 bin 920 TL, Nisan sonunda 4 bin 44 TL, Mayıs sonunda 4 bin 65 TL, Haziran sonunda 4 bin 121 TL, Temmuz'da 4 bin 193 TL, Ağustos'ta 4 bin 466 TL, Eylül'de 4 bin 470, Ekim'de 4 bin 552 TL, Kasım'da 4 bin 835 TL, Aralık'ta 5 bin 774, Ocak 2022'de 6 bin 85, Şubat'ta 6 bin 561, Mart'ta 7 bin 149 TL , Nisan'da 7 bin 939, Mayıs'ta 8 bin 676 TL , Haziran'da 9 bin 46, Temmuz'da 9 bin 330 TL, Ağustos'ta 9 bin 675 TL, Eylül'de 9 bin 841 TL, Ekim'de 10 bin 600 TL ve Kasım ayında 11 bin 153 TL olarak hesaplanmıştı. Açlık sınırı bir ayda 469 lira daha arttı. 2021 Mart'tan bu yana ise artış 7 bin 702 TL oldu.Ülkede yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 94.51 olarak açıklanmıştı.SONUÇLARKTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 98,47 TL, aylık 2 bin 954,10 TL, yetişkin bir erkek için günlük 103,71 TL, aylık 3 bin 111,30 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 110,29 TL, aylık 3 bin 308,70 TL ve 4- 6 yaş çocuk için günlük 74,91 TL, aylık 2 bin 247,30 TL olarak belirlendi. 4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 387,39 TL, aylık 11 bin 622 TL oldu.YENİ ASGARİ ÜCRET DE İLAÇ OLMADIKTAMS, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını (açlık sınırı) 11 bin 153 TL olarak belirlerken, yürürlükte olan net asgari ücret ise 8 bin 600 TL. Net asgari ücret, açlık sınırının 2 bin 553 TL altında kalıyor.TALEPLER...KTAMS çalışmayla ilgili açıklamasında, İstatistik Kurumu'nun açıkladığı, enflasyon verilerine (2022 Aralık ayında aylık yüzde 4.50, altı aylık yüzde 37.75 ve yıllık yüzde 94,51) dikkat çekilerek, "Sendikalarımızın ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk altı ayında hayat pahalılığının yüzde 56.76 olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 41.21 artış yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Bir yıllık hayat pahalılığı göz önüne alındığında asgari ücretlilerin şu anda yüzde 16.10 kaybı olduğu görülmektedir." denildi. KTAMS taleplerini ise şöyle sıraladı: "Talebimiz, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin acilen yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesidir. Ayrıca özel sektör çalışanlarının patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektöre sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce meclise gönderilmelidir."HESAPLAMA NASIL YAPILDI?Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı. Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden temin edildi. Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.