3 ayda 267 kişi çek yasaklı oldu

2022 yılının Ocak-Mart döneminde 267 kişi çek yasağına takıldı. 2022’de “yaşanan ağır ekonomik krizin” yılın geriye kalan döneminde çek yasaklılarını son yılların en yüksek noktasına taşımasına kesin gözüyle bakılıyor



Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıların önümüzdeki aylarda çek yasaklı sayısını artırmasından endişe duyuluyor

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre 2022 yılının Ocak-Mart döneminde 267 kişi çek yasağına takıldı. Yılı bin 356 (1,356) çek yasaklıyla tamamlayan 2021’in ilk çeyreğinde 317 kişi, son çeyreğinde ise 319 kişi çek kullanmaktan men edilmişti. Veriler bu yılın ilk üç ayında açıklanan yasaklı sayısının, Ocak 2020-Mart 2022 arasını kapsayan dönemde çeyrek dönemler itibarıyla en düşük ikinci rakam olduğunu gösteriyor. En düşük rakam, 78 yasaklıyla Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kapanmanın yaşandığı Nisan, Mayıs, Haziran 2020 döneminde kayıtlara geçmişti. Açıklanan rakamlara göre bu yılın Ocak ayında 90, Şubat ayında 88 ve Mart ayında da 89 kişi çek kullanmaktan men edildi.

EKONOMİK KRİZ YASAKLI SAYISINI PATLATIR

Ekonomi çevreleri çek yasaklıları sayısının 2015, 2016 ve 2017’de kademeli olarak düştüğünü ancak, 2018’in son çeyreğinde döviz kriziyle birlikte yine ciddi bir sorun olarak geri döndüğünü hatırlatarak, 2019’un ikinci yarısında rakamlarda kısmen iyileşme sağlandığını belirtiyor. Bu çevreler, 2020’de olduğu gibi 2021’de de hem pandemi hem de döviz krizi nedeniyle bozulan ekonominin çek kullanımını etkilediğine işaret ederken, bankaların aldıkları önlemlerle çek yasaklılarını minimum seviyede tutmayı başardıklarına vurgu yapıyor. Ancak, 2022’de “yaşanan ağır ekonomik krizin” yılın geriye kalan döneminde çek yasaklılarını son yılların en yüksek noktasına taşımasına kesin gözüyle bakılıyor.

YILLARA GÖRE ÇEK YASAKLILARI

İnşaat krizinin patlak verdiği 2007 yılından sonra çek yasaklısı sayısının hızla arttığı ülkemizde birçok kişi karşılıksız çek verme gerekçesiyle yasal olarak zor durumda kalmıştı. 2008 yılından önce 700’leri geçmeyen yıllık çek yasaklıları sayısı, piyasanın ekonomik krizden kaynaklanan likidite sorunuyla boğuşması nedeniyle 2008 yılında 1,158’e yükselmişti. Çek yasaklıları sayısı 2009’da 3 bin 636 kişi; 2010’da 3 bin 329 kişi; 2011’de 3 bin 244 kişi; 2012’de 3 bin 842 kişi; 2013’te 2 bin 910 kişi; 2014’te 3 bin 366 kişi; 2015’te 3 bin 699 kişi; 2016’da 2 bin 977; 2017’de 2 bin 499 kişi; 2018’de 2 bin 186 kişi; 2019’da 2 bin 166 kişi; 2020’de 1 bin 633 kişi ve 2021’de de 1,356 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

