29 yerel 38 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2826 olduğunu, 29'u yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını , 3 kişinin yoğun bakıma alındığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 29 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 19 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
31 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2826
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 29
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 403. 958
Toplam Vaka Sayısı: 2325
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1879
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 313
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
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