29 yerel 38 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2826 olduğunu, 29'u yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını , 3 kişinin yoğun bakıma alındığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 29 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.



Pilli, vakalardan 19 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.



31 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:



Bugün Yapılan Test Sayısı: 2826



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8



Yerel Vaka Sayısı: 29



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16



Bugün Kaybedilen Hasta: yok



Yapılan Toplam Test Sayısı: 403. 958



Toplam Vaka Sayısı: 2325



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1879



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105



Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 313



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14