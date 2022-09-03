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29 kişiye daha vatandaşlık

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Hükümet, 29 kişiye daha KKTC vatandaşlığı verdi

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29 kişiye daha vatandaşlık

Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti, 29 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Bakanlar Kurulu kararı ile verilen vatandaşlıklarda uzun yıllardır ülkede ikamet eden kişilerin yanı sıra “yatırım yapmak” istediği gerekçesiyle yapılan yurttaşlıklar da dikkat çekti.
Resmi Gazete’de yayımlanarak, KKTC vatandaşlığına alınan kişiler şöyle: Ahmet Gülen, Serdar Akarsu, Hasan Açıkgöz, Tuğçe Ata, Selina Suadiye, Sadi Yazıcı, Hatice Atay, Özgür Savaşır
Hakan Mert Altunay, Rabia Betül Çamlı, Zeynel Yayla, Arzu Ece Deste, Yasin Çamlı, Sariye Er, Fuat Yuca, Hakan Temel, Nazlıcan Torman, Gülsen Kesici, Hacı Doğan Dağ, Leyla Koçak, Uğur Güven, Murat Özbek, Emine Alakuş, Simge Ginlik, Ömer Uyanık, Eren Can Aslan, Nesrin Kaya, Alptekin Çorumlu
Murat Yakut.
 
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