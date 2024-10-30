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29 Ekim'e özel konser

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Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Konseri, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. TC Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen konserde sahne alan Antakya Medeniyetler Korosu, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı

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29 Ekim'e özel konser
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Antakya Medeniyetler Korosu Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında önceki akşam Girne’de sahne aldı.

Antakya Medeniyetler Korosu’nun Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği himayelerindeki “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konseri Girne Amfi Tiyatro’da yer aldı.

Konserin açılış konuşmasını yapan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Cumhuriyeti’nin karşı karşıya kaldığı türlü sınamalara rağmen barış, refah ve istikrar içinde kalkınarak 101’inci yaşına geldiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise konserin açılışında yaptığı konuşmada büyük önder Atatürk’ün kararlı ve mücadeleci ruhu ile Türk milletinin gösterdiği birlik, beraberli, kardeşlik ve dayanışmanın Kıbrıs Türkü'ne ve dünya uluslarına örnek teşkil ettiğini söyledi.

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