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28 yaşında, "iş kazasına" kurban gitti

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Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kafede 28 yaşındaki Taner Altınkaya, merdiven üzerinde iş yaptığı sırada düşerek hayatını kaybetti

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28 yaşında, "iş kazasına" kurban gitti
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Gönyeli'de dün sabah meydana gelen iş kazasında, 28 yaşındaki Taner Altınkaya hayatını kaybetti.
Gönyeli'de dün saat 10.00 sıralarında 28 yaşındaki Taner Altınkaya merdiven üzerinde dekor çalışması yaptığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.
Altınkaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
 
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