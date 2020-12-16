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"28 belediye sayı itibariyle sıkıntı yaratıyor"

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Ülke genelindeki 28 belediyenin sayı itibariyle sıkıntı yarattığının herkesçe bilindiğini ve bu sayının yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, İçişleri Bakanlığı’nın bunun üzerinde çalışacağını kaydetti.

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"28 belediye sayı itibariyle sıkıntı yaratıyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belediyelerle ilgili reform çalışmalarının, kaynakların yerel yönetimlerce en etkin şekilde kullanılarak, halka hizmetin en üst noktaya taşınması için yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının tamamlanması için Belediyeler Birliği’nin inisiyatif almasını istedi.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİN KORUNMASI ÖNEMLİ”

Belediyeler Birliği yönetimini kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Tatar, Belediyeler Birliği içerisindeki birlik ve beraberliğin korunmasının öneminin altını çizdi.

KKTC’de köklü bir anlayışa sahip yerel yönetimlerin ülkeye hizmet noktasındaki önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, yerel yönetimlerin halkla doğrudan temas içerisinde olduğuna dikkat çekerek tüm belediyelerin halka en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştığını dile getirdi.

Ülke genelindeki 28 belediyenin sayı itibariyle sıkıntı yarattığının herkesçe bilindiğini ve bu sayının yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, İçişleri Bakanlığı’nın bunun üzerinde çalışacağını kaydetti.

Belediyelerle ilgili reform çalışmalarının, kaynakların etkin kullanılarak halka hizmetin yerel yönetimlerce en üst noktaya taşınması için yapılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar,  konuşmasının devamında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının tamamlanması için Belediyeler Birliği’nin inisiyatif almasını temenni etti.

PANDEMİ SÜRECİNDE BELEDİYELERİN DENETİMİNİN ÖNEMİ

Covid 19 salgının Mart ayından beridir başarıyla yönetildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs ve Avrupa ülkelerinde son zamanlarda vaka sayısının arttığını kaydederek, Sağlık Üst Komitesi’nin halk sağlığını korumaya yönelik bir takım kararları aldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Covid 19 tedbirlerine uyularak bireylerin hem kendi, hem de halk sağlığını korumaya yönelik davranmasının önemine dikkat çekerek, belediyelerin de gerekli denetlemeleri yapmasının önemine vurgu yaptı.

Pandemi nedeniyle belediyelerin kaynaklarında azalma yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bütçenin hayata geçmesiyle merkezi hükümet ve belediyelerin dayanışmasıyla çalışmaların ileriye taşınacağına inanç belirtti.

“MALİYE DAHA İYİ NOKTAYA GELECEK”

Cumhurbaşkanı Tatar, ekonominin yeniden canlanmasıyla birlikte yerel yönetimlerin maliyesinin de daha iyi bir noktaya geleceğinin altını çizdi.

Yeniden nüfus sayımı yapılarak belediyelerin nüfuslarının güncellenmesinin de önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, e-devlet vasıtasıyla güncel nüfusun kayıt altına alınması gerektiğine dikkat çekti.

KKTC’ye sahip çıkılmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, halka daha güvenilir, müreffeh bir yaşam sunma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Belediyeler Birliği ile çeşitli konularda iş birliği yapmaktan mutluluk duyacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, birlik yönetimine ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek başarılar diledi.

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