271 Kıbrıslı Türk, Covid 19 kurbanı

İngiltere'de koronavirüs salgınından 271 Kıbrıslı Türk ve 306 Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti





Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, İngiltere'de koronavirüs salgınından 271 Kıbrıslı Türk, 306 Kıbrıslı Rum'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Horozoğlu, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar arasında önceki haftalara göre Covid-19 ölümlerinde ciddi düşüş yaşandığına dikkat çekti​.

Nafiya Horozoğlu, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin toplam sayısı 271, Kıbrıs Rumlar 306 ve Türkiye kökenli toplumun 73 Türkiye kökenli toplumun ölüm sayısının daha yüksek olduğu inanılmakta. Bu sayılar kesin olarak bilinen, bu sayıların dışında gerçekleşen ölümlerde söz konusu. Salgının başından bu yana özellikle Kıbrıslı Türk toplum arasında yaşanan ölümlerle yakından ilgilenen Hüseyin hoca kaynaklarımızdan biri. Farklı inanç kurumları, cenaze işletmeleri, Londra Gazete ve Parikiaki Gazetesi diğer kaynaklarımızdır.

Geçtiğimiz hafta, Kıbrıs Türk ve Kıbrıslı Rum toplumu ile birlikte, Londra’da son bir haftadaki ölüm istatistiklerine göre ölümlerin yüzde 4.7’sini oluşturmaktaydı. Londra’da son bir haftadaki ölüm istatistiklerine göre, Kıbrıslı Türk ve Rum toplumu, ölümlerin 1.5’ini oluşturmakta. Önceki haftalara göre, Kıbrıslı toplum arasında ölümlerde ciddi bir düşüş görünüyor.

28 Ocak ve 6 Şubat tarihler arasında Covid-19 kaynaklı ölümlerde 13 Kıbrıslı Türk, 10 Kıbrıslı Rum ve 8 Türkiye kökenli hayatını kaybetti. 4 Şubat Perşembe gününden itibaren Kıbrıslı Türk toplumundan vefat eden olmadı, Perşembe günü ise maalesef Mustafa Ruso isminde genç bir toplum üyemiz virüse yenik düştü. Noel tatilinden itibaren koronavirüs salgını özellikle İngiltere’deki Kıbrıslıları acımadı. Yaklaşık iki ay boyunca Kıbrıslı toplum arasında koronavirüs kaynaklı ölümlerde, her hafta en az 50 -70 kişi hayatını kaybediyordu.

Gevşeme yok. Tedbirlere duyarlı bir şekilde riayet etmeye devam etmeliyiz. Herkes kendinden sorumlu, sosyal mesafeye dikkat etmeniz, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamayı sürdürmeniz, bulaş riski olabilecek ortamlardan uzak durmanız ve maske takmadan dışarı çıkmamanız oldukça önemli. Rehavete sakın kapılmayın, İngiltere genelinde vaka ve ölüm sayısı hala yüksek. koronavirüs salgınından dolayı vefat eden canlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelere ise sabırlar dileriz.

