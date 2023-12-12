270 kişi YDP’ye katıldı

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP), önceki akşam düzenlenen katılım töreninde partiye yeni katılan 270 kişiye rozetleri takıldı.

Lefkoşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım şöleni Concorde Otel’de yapıldı. Katılım töreninde Türkiye’den gelen sanatçılar konser verdi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Milletimiz adına öncülüğünü, hizmetkârlığını üstlendiğimiz davamızdaki mücadelemizi inşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” dedi. Arıklı, “Ülkemize umut olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

