27 yaşındaki genç yaralandı

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda çembere çarpıp savrulan 27 yaşındaki araç sürücüsü yaralandı

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde önceki akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

27 yaşındaki Hazal Gülhan Çoban yönetimindeki UL 812 plakalı araç ile seyrettiği sırada Sanayi Çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu çemberin bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savruldu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

GİRNE VE MAĞUSA’DA KAZA: 2 YARALI

Öte yandan Girne ve Gazimağusa’da meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Girne’de önceki gece saat 15.00 sıralarında, 79 yaşındaki Hüsamettin Hepcoşkunoğlu, yönetimindeki LE 846 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkmış ve yol kenarındaki araç park yeri içerisinde park halinde bulunan LE 814 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LE 814 plakalı araç savrulup, arkasında park halinde bulunan NN 477 plakalı salon aracın ön kısmına, NN 477 plakalı araç ise arkasında park halinde bulunan UM 042 plakalı aracın ön kısmı ile SM 128 plakalı salon aracın sağ arka kısmına ve çiçekliğe çarpıp durdu.

Çarpmanın etkisiyle, SM 128 plakalı araç da savrularak yine park halinde bulunan LV 054 plakalı salon aracın sağ yan kısmı ile klima dış ünitesine de çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan LE 846 plakalı araç sürücüsü Hüsamettin Hepcoşkunoğlu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı

