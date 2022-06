27 Kasım'da iki ayrı seçim hedefi

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Özersay'ın istifasıyla Meclis’te boşalan bir milletvekilliği için yapılacak ara seçimin, yerel seçimlerle birlikte 27 Kasım'da yapılabileceğini söyledi





Resmi Gazete’de yayımlanan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisinin yasalaşması halinde, yerel seçimler kasım ayının son pazar günü yapılacak. Buna göre yerel seçimler bu yıl 27 Kasım’da gerçekleşecek.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinin sona ermesiyle Meclis’te boşalan bir sandalye için ara seçimin, 27 Kasım'da yapılması öngörülen yerel seçimlerle birlikte yapılabileceğini söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Özersay’ın milletvekilliğinin sona ermesiyle Meclis’te boşalan bir milletvekillinin belirlenmesi için izlenecek yasal sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şefik, Cumhuriyet Meclisi üyeliğinde bir eksiklik olması halinde ara seçim gündeme geldiğini belirterek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası uyarınca, ara seçimlerin haziran ayında yapılması gerektiğine, seçim tarihinin de Cumhuriyet Meclisi tarafından belirlendiğine işaret etti.

Ancak Şefik, “Bizim bu haziran için ara seçim için tarih verilmesi yönünde bir müracaatımız olmamıştır. Çünkü ara seçimin haziran yapılması için zaman kalmamıştır” diye konuştu.

Şefik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle Meclis’te boşalan vekilin belirlenmesi için geçen yıl Yüksek Mahkemenin yapmış olduğu ara seçim müracaatına ilişkin Meclis Başkanlığının yanıt vermemiş olduğunu da anımsattı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, yasa altında her yılın haziran ayında yapılması düzenlenmiş olan ara seçimin, gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla, yerel seçimler ile birlikte aynı anda yapılabileceğini söyledi.

Şefik, “Eğer yerel seçimler kasım ayında yapılacaksa, ara seçimin de o tarihte yapılması mümkündür. Yasal işlemlerin, düzenlemelerin yapılması gerekir. ” diye konuştu.

Narin Şefik, yapılacak ara seçimde Meclis’te boşalan tek bir vekilin seçilecek olmasından dolayı her iki seçimin de aynı anda yapılması açısından herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini de belirtti.

Şefik, Resmi Gazete’de yayımlanan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisinin yasalaşması halinde yerel yönetimlere ilişkin seçimlerin her dört yılda bir kasım ayında yapılacağına da işaret etti.

Ağır bir yük altında yargı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şefik, “Yargıç sayısını yükseltmek istedik fakat olmadı. Bu sorunların çözülmesi gerekir” açıklamasında bulundu.

Şefik, ardı ardına yapılan hataların kabul edilemeyeceğini belirterek, “Bizim ülkemizde bir denetim sorunu var” dedi.

Ülkede üstünde durulması gereken yasalardan bir tanesinin Kamu Görevlileri Yasası olduğuna işaret eden Şefik, “Bir an önce bu konunun üzerine gidilmelidir” ifadelerini kullandı.