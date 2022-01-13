25 yıldan sonra ikinci büyük deprem



Kıbrıs’ta önceki sabaha karşı meydana gelen depremle ilgili haberler dünkü Rum gazetelerinde geniş yer bulurken, önceki günkü depremin Kıbrıs adasında son 25 yıl içerisinde gerçekleşen ikinci büyük deprem olduğu ifade edildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, deprem sonrasında Güney Kıbrıs’ta ciddi maddi hasar veya yaralanma yaşanmadığını yazarken, bu depremin 9 Ekim 1996 tarihinde meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 6,8 şiddetine sahip olan depremin ardından, son 25 yıl içerisinde Kıbrıs adasında meydana gelen ikinci deprem olduğunu kaydetti.

Şiddetli depremin daha güçlü artçı sarsıntılar ve tsunami yaşanması korkusunu da beraberinde getirdiğini yazan gazete, depremin şiddeti 6’yı geçtiği zaman tsunami yaşanmasının da nispeten yaygın bir şey olduğunu öne sürdü.

Habere göre Rum Jeolojik Araştırmalar Dairesi Müdürü Hristodulos Hacıgeorgiyu ise “Omegalive”e açıklamasında, depremle ilgili veri ve şartların değerlendirmesinin ardından tsunami uyarısının kaldırıldığını ifade etti.

Hacıgeorgiyu, herhangi başka bir depremin ardından, gelecekte tsunami yaşanması tehlikesi olduğunu ancak bunun birçok parametreye bağlı olduğunu da dile getirdi.



