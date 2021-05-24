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25 yaşındaki kadın yoğun bakımda

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Kumyalı-Pamuklu ana yolundaki sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atan ve zeytin ağacına çarpan aracın sürücüsü Enejan Jorayeva adlı 25 yaşındaki kadın ağır yaralandı

25 yaşındaki kadın yoğun bakımda
 
Kumyalı-Pamuklu ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında Enejan Jorayeva adlı 25 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
Kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
İskele-Karpaz ana yolunun Kumyalı-Pamuklu arasındaki bölümünün 1-2’nci kilometreleri arasında olan kazada Lefkoşa'da sakin 25 yaşındaki Enejan Jorayeva, yönetimindeki EA 751  plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Önce yolun solundan çıkarak takla atan araç, zeytin ağacına çarparak durdu.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı./


 
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