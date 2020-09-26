25 Eylül geçti, su gelmedi

Türkiye’den Kıbrıs’a su taşıyan ve 25 Eylül’de tamamlanacağı söylenen borudaki arızanın tamiratı hala giderilmedi. Dün Geçitköy Barajı’na akması beklenen su gelmedi. Tarım Bakanı Oğuz, suyun şebekelere akacağı net tarihe ilişkin, “Tam kesin tarihi Türkiye Devlet Su İşleri açıklayacak” dedi



Türkiye’den Kıbrıs’a su taşıyan ve önce 30 Ağustos tarihinde, ardından 25 Eylül’de tamamlanacağı söylenen borudaki arızanın tamiratı hava şartlarından dolayı yine ileri bir tarihe ötelendi. Dün Geçitköy Barajı’na akması beklenen su hala gelmedi.

Yetkililerin su teminine ilişkin sürekli tarih ötelemesine karşın hala ülkenin birçok noktasında susuzluk hâkim… Özellikle yerel kaynağı bulunmayan veya yetersiz olan bazı belediyelerde vatandaş isyan etti, su temini yapan tankerler, taleplere yetişemedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ programına konuk olarak katılarak Türkiye’den KKTC’ye su temin projesindeki son duruma ilişkin bilgiler verdi.

Suyun KKTC’ye ulaşacağı tarihin daha önce 25 Eylül olarak açıklandığı ancak kötü hava şartları nedeniyle zamanda aksamalar yaşandığını ifade eden Bakan Oğuz, “Tüm imkanlar hazır olsa da doğa ile baş edemiyorsunuz” dedi.

Akdeniz’de geçtiğimiz hafta büyük bir fırtına meydana geldiğini, hatta bu fırtınanın Yunanistan’da can kayıplarına yol açtığını belirten Oğuz, “3 günlük bir erteleme oldu. Bu fırtınanın dışında, bazı gecelerde denizdeki havanın bozulduğunu da gördük. Ekipler durmaksızın, hava şartlarının uygun olduğu her an çalışmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Önceki gün de denizde bir fırtına meydana geldiğini, buna rağmen ekiplerin çalışabilecek her anı değerlendirerek çalışmaya devam ettiğini kaydeden Oğuz, “Çalışılacak 1 dakika bile değerlendiriliyor. Ama dediğim gibi, hava şartları insanoğluna bağlı değil” şeklinde konuştu.

Bakan Oğuz, net tarihe ilişkin ise, “Tam kesin tarih ne olur, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri tarafından açıklanacak. Görünen o ki, 3 günlük bir gecikme yaşanacak” dedi.

Çalışmalarda şu an askıdaki son borunun montaj işlemine geçildiğini, son borunun montajından sonra, 150 metrelik karadan montaj işlemine geçileceğini belirten Oğuz, “çalışmaların hızlanması için 6’ıncı gemi de çalışma alanına konuşlandırıldı. Denizdeki montaj bu akşam (dün akşam) itibariyle biterse, 150 metrelik karadan montaja geçilecek” ifadelerini kullandı.

Boru montajlarının tamamlanmasının ardından, Anamur’dan bırakılan suyun 16 ya da 18 saat içinde adaya ulaşacağını belirten Oğuz, suyun doğruca arıtmaya gideceğini ardından da şebekelere dağıtılacağını belirtti.

Vatandaşın “Geçitköy Barajı dolduktan sonra şebekelere su verilecek” yönünde bir telaşı bulunduğunu ancak durumun öyle olmadığını vurgulayan Oğuz, “Su önce arıtmaya gidecek, ardından da hemen şebekelere verilecek. Arıtmadan artan su ise, barajda depolanacak. Sistem bu şekilde çalışıyor” şeklinde konuştu.



