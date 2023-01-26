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240 TL’lik 10 kiloluk tüp gazın fiyatı, 15 TL zam ile 255 TL’ye yükseldi

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Tüp gaza okkalı zam!

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240 TL’lik 10 kiloluk tüp gazın fiyatı, 15 TL zam ile 255 TL’ye yükseldi
10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı bugünden geçerli olmak üzere 15 TL zamla 255 TL’ye yükseldi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emrinamesi’ne göre denetime tabi mal olan tüp gaz fiyatları artırıldı.
Buna göre on kiloluk tüplerin perakende azami satış fiyatı 255 TL’den fazla olamayacak. Diğer çaplardaki tüplerde ise sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı KDV dahil 25.5 TL’den fazla olamayacak.
On kiloluk tüp gaz 17 Kasım’dan beri 240 TL’den satılıyordu.
 
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