“240 muhtarı içeri soksunlar”

Taşkınköy Muhtarı Dizliklioğlu, “Yasaya aykırı hareket ettiğimiz ön görülürse o zaman 240 muhtarın tamamını içeri soksunlar” diye konuştu
Eski Lefkoşa Bölgesi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu, seçim tarihinin Anayasa mahkemesinden dönmesinin ardından ülkede büyük bir kaos yaşandığını vurguladı.
Dizliklioğlu, yetkilerinin ellerinden alındığı yönünde mahkemeden kendilerine herhangi resmi bir belge iletilmediğini belirterek, evrak vermeye devam ettiklerini kaydetti, 'İlerleyen günlerde yasaya aykırı hareket ettiğimiz ön görülürse o zaman 240 muhtarın tamamını içeri soksunlar” dedi.
Muhtarlar arasında konuyla ilgili bir bilgi eksikliği ve karmaşıklık olduğunu da dile getiren Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu, "Diğer muhtarlar beni arıyor. ‘Derviş Bey evrak vermeye devam edelim mi?’ diye. Beni arayan muhtarlara evrak vermeye devam ettiğimi, onlarında benim gibi evrak vermeye devam etmelerini söylüyorum” diye konuştu.
Dizliklioğlu, “Yasaya göre yerimize başka birisi seçilene kadar görevimiz devam eder . Tıpkı hükümet de olduğu gibi... Bugün hükümet de düşerse yeni başbakan seçilene kadar eski başbakan görevine devam eder” diye konuştu.
Yeni eğitim dönemi başladığından özellikle velilerin muhtarlıklara yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Dizliklioğlu, “Bize gelen vatandaşları geri çevirirsek halktan dayakta yer, hakaret işitiriz. Bana resmi bir belge gelmediği sürece evrak vermeye devam edeceğim. Muhtarlara da aynı şeyi söylüyorum” şeklinde konuştu.