banner875
banner815
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
5 0
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
73 0
 
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
15 0
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
26 0
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
18 0
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
86 0
55 0
banner797

“240 muhtarı içeri soksunlar”

banner476

Taşkınköy Muhtarı Dizliklioğlu, “Yasaya aykırı hareket ettiğimiz ön görülürse o zaman 240 muhtarın tamamını içeri soksunlar” diye konuştu

banner825
“240 muhtarı içeri soksunlar”
 
 
 
Eski Lefkoşa Bölgesi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu, seçim tarihinin Anayasa mahkemesinden dönmesinin ardından ülkede büyük bir kaos yaşandığını vurguladı.
Dizliklioğlu, yetkilerinin ellerinden alındığı yönünde mahkemeden kendilerine herhangi resmi bir belge iletilmediğini belirterek, evrak vermeye devam ettiklerini kaydetti, 'İlerleyen günlerde yasaya aykırı hareket ettiğimiz ön görülürse o zaman 240 muhtarın tamamını içeri soksunlar” dedi.
Muhtarlar arasında konuyla ilgili bir bilgi eksikliği ve karmaşıklık olduğunu da dile getiren Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu, "Diğer muhtarlar beni arıyor. ‘Derviş Bey evrak vermeye devam edelim mi?’ diye. Beni arayan muhtarlara evrak vermeye devam ettiğimi, onlarında benim gibi evrak vermeye devam etmelerini söylüyorum” diye konuştu.
Dizliklioğlu, “Yasaya göre yerimize başka birisi seçilene kadar görevimiz devam eder . Tıpkı hükümet de olduğu gibi... Bugün hükümet de düşerse yeni başbakan seçilene kadar eski başbakan görevine devam eder” diye konuştu.
Yeni eğitim dönemi başladığından özellikle velilerin muhtarlıklara yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Dizliklioğlu, “Bize gelen vatandaşları geri çevirirsek halktan dayakta yer, hakaret işitiriz. Bana resmi bir belge gelmediği sürece evrak vermeye devam edeceğim. Muhtarlara da aynı şeyi söylüyorum” şeklinde konuştu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.