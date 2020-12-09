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“24 senede e-Devleti yapamadık”

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Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Türkiye’de bir mahalle nüfusu kadar olan KKTC’de e-devlet projesinin 24 yılda yapılamamasından yakındı

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“24 senede e-Devleti yapamadık”

 
Yeni hükümetin göreve başlaması ardından yıllardır kronik bir şekilde şikayet ettiğimiz ve bir türlü çözülemeyen sorunlar yeniden gündeme gelecek.
Bunlardan biri de e-devlet projesi...
Her seferinde ha bugün ha yarın denen hatta hükümet programlarına her seferinde bir vaat olarak yazılan e-devlet projesi hala yatıyor.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Başkanı Turgay Deniz, Türkiye’de bir mahalle nüfuslu KKTC’de "bunu nasıl olur da 24 yılda yapamadığımızdan" yakındı.
Katıldığı tv programında konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Türkiye’de bir mahalle 300 bin nüfuslu… Biz e-devleti 24 sene oldu tamamlayamadık.  Bu çok düşündürücü… E-devlet büyük bir ihtiyaç. Sadece iş dünyasını değil hane halkını da ilgilendiren, günlük yaşam pratiklerini etkileyen bir şey bu… Saatlerce kuyruklarda bekliyoruz” dedi.
 
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