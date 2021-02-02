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24 kişiye yasal işlem

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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; önceki gün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirildi.

24 kişiye yasal işlem
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; önceki gün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; kapalı olması gereken 1 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi. 
Bahse konu iş yeri işletmecisi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı. 
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