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24 bin ton akaryakıt, Arıklı’nın talimatıyla alındı

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Kıb-Tek’e ihalesiz şekilde alınan 24 bin ton akaryakıtın Bakanlar Kurulu kararı olmadan, Bakan Arıklı’nın talimatıyla alındığı ortaya çıktı

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24 bin ton akaryakıt, Arıklı’nın talimatıyla alındı
 
 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) doğrudan ve ihalesiz yapılan yakıt alımlarından birinin (24 bin ton), Bakanlar Kurulu kararı dahi olmadan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın talimatıyla alındığı ortaya çıktı.
Bakan Arıklı’nın göreve geldiği günden bu yana (9 ay) tek bir yakıt ihalesini dahi sonuçlandırmaması ve TPIC’den doğrudan yakıt alma ısrarı sonucu ülke elektriksiz kalmakla burun buruna getirilmişti.
Doğrudan ve ihalesiz olarak yapılan 24 bin tonluk yakıt alımlarından birinin Bakanlar Kurulu kararı dahi olmadığı anlaşıldı.
Bakan Arıklı’nın kuruma gönderdiği yazıda, Bakanlar Kurulu’nda sadece ‘istişare’ yapıldığı yazıyor. Yani ortada Resmi Gazete’de yayımlanmış herhangi bir Bakanlar Kurulu kararı yok.
 
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