230 bin ziyaretçi “turist” değildi

Kuzey Kıbrıs’a Ocak-Mayıs 2023 döneminde hava ve deniz limanlarından gelen 492 bin TC uyruklunun %53’ü otellerde kaldı

Kuzey Kıbrıs’ı Ocak-Mayıs 2023 döneminde ziyaret eden toplam 619 bin 354 yabancı uyruklunun %61’i turistik konaklama tesislerinde kaldı. Bu oran 2022’nin aynı döneminde %65.5 idi. Otellerde konaklayan 377 bin 798 kişinin, 263 bin 104’ünü Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, 114 bin 694’ünü de Üçüncü Ülke uyruklular oluşturdu. Ziyaretçilerin %39’luk kısmının turizm amaçlı gelmediği ve “Kendi alternatifleri ve statüleri kapsamında” ülkede konakladıkları hesaplandı.Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a gelen 492 bin 250 kişinin %53.45’i otelde kalırken, geriye kalan 229 bin 146 kişi (%46.55), ülkedeki “statüsüne” (öğrenci, görevli, çalışma izinli, kaçak) göre konakladı. Geçen yıl gelen 338 bin 639 TC uyruklunun %63.52’si otellerde konaklamıştı.Ocak-Mayıs döneminde gelen 127 bin 104 üçüncü ülke vatandaşının ise %90.24’ü (251 bin 362) otelin yolunu bulurken 12 bin 410’u (%9.76) de “diğer alternatiflere” yöneldi. 2022’de gelen 97 bin 265 “diğer yabancının” %72’si (70 bin 382) turistik tesislerde kalmıştı.Konaklama sayısı ile geceleme sayısı incelendiğinde üçüncü ülke uyruklu kişilerin TC uyruklulara kıyasla otellerde “1.5” gece daha fazla kaldığı görülüyor. Hesaplamalara göre “turistler” otellerde ortalama 3.14 gece kalıyor. Üçüncü uyruklular ortalama 4.16 gece konaklarken, TC uyruklular ortalama 2.7 gece kalıyor. TC uyrukluların geceleme oranı, büyük çoğunluğunun kumar için ülkeye geldiğine işaret ediyor. 2022’de ortalama geceleme oranı 3.44 düzeyindeydi.