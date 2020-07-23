23 günde 23 yeni vaka

23 günde 23 vakanın tespit edildiğini kaydeden Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 703 olduğunu, 1 pozitif covid-19 vakasına rastlandığını, vakanın hava yolu ile ülkeye geldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, şu an yoğun bakımda tedavi gören hasta bulunmadığını, Sağlık Bakanlığı’nın çıkan vakaları tedavi edebilecek gerekli alt yapı ve sağlık ekiplerine sahip olduğunu ve halkın sağlığı için zaman mevhumu olmaksızın çaba sarf ettiğini vurguladı.

23 günde 23 vakanın tespit edildiğini kaydeden Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 703 olduğunu, 1 pozitif covid-19 vakasına rastlandığını, vakanın hava yolu ile ülkeye geldiğini açıkladı.

5’İ TABURCU EDİLDİ, 9’U HASTANEDE, 9’U DA PANDEMİ OTELİNDE

Pilli, yazılı açıklamasında, 23 vakadan 5’inin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini, 18 vakanın 9’unun hastanede Karantina Servisinde, diğer 9 vakanın ise Pandemi Otelinde gözetim altında tutulduğunu, yapılan tetkikler sonucu durumlarının iyi olduğunu, test sonuçları negatif olmaları durumunda taburcu edileceklerini söyledi.

1 Temmuz’dan bu yana tespit edilen 23 vakanın temaslı takiplerinin yapıldığını kaydeden Pilli, temaslıların karantina otellerinde takip edildiğini, 23 vakanın tümünün yurt dışından KKTC’ye geldiğini, KKTC’de herhangi bir temaslı pozitif vakanın olmadığını, tüm taramaların ekipler tarafından yapıldığını da açıkladı.

Bakan Pilli ayrıca tüm Ateş ve Öksürük Poliklinikleri ve diğer hastanelere ateş, öksürük gibi şikayetlerle başvuran herkese PCR testlerinin yapıldığını, herhangi pozitif bir vakaya rastlanmadığını, Güneyde çalışan tüm KKTC vatandaşlarına yapılan 14 günlük tekrar testlerinde de herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını vurguladı.

“ÜROLOJİ SERVİSİNİN BOŞALTILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Bugün basında yer alan bazı haberlere değinen Bakan Pilli, Üroloji Servisi’nin boşaltılacağına dair haberlerin gerçekliği yansıtmadığını, böyle bir kararın söz konusu olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı bazı tavsiye kararları bulunduğunu hatırlatan Pilli, bu kararların değerlendirilmekte olduğunu ve daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını da ifade etti.

Halkın asılsız haberlere itibar etmemesi gerektiğini kaydeden Pilli, Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirildiğine işaret etti.

“MASKE KULLANIMI, SOSYAL MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA MUTLAKA UYULMALI”

Hijyen kurallarına uyulmasının önemine işaret eden Bakan Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulmasını istedi.

“ELİMİZDE YETERLİ TIBBİ MALZEME VAR”

Bazı çevreler tarafından tıbbi malzeme ve alt yapı konusunda eksiklik olduğunun öne sürüldüğünü, ancak ellerinde yeterli malzemenin bulunduğunu kaydeden Bakan Pilli, mevcut stoklara ek olarak TC’den hibe olarak gelen yeterli stoğun bulunduğunu söyledi.

Pilli mevcut stokları şöyle açıkladı:

“Toplam 10 Bin litre el dezenfektanı

30 Bin adet koruyucu tulum

10 Bin adet cerrahi maske

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde bulunan 200 Bin adet cerrahi maske

14 Bin adet siperlik

120 Bin adet galoş

10 Bin adet bot galoş

3 Bin adet cerrahi steril önlük

Toplam 152 adet ventilatör

50 adet monitör

30 adet infüzyon pompası”

Ayrıca Covid-19 tedavisinde kullanılacak tüm ilaçların mevcut olduğunu da ifade eden Pilli,

mevcut stokları dışında TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hibe edilen tıbbi malzemeleri de şu şekilde açıkladı:

“10 adet ventilatör ekran ve ünitesi

10 adet ventilatör ayak seti

10 adet ventilatör aksesuar seti

50 Bin adet N95 Maske

100 Bin adet cerrahi maske

5 Bin adet 50’lik tulum

15 Bin adet 40’lık tulum

2 adet biyogüvenlik kabini

1 adet biyogüvenlik kabini aksesuarları

2 adet PCR cihazı

20 Bin adet PCR test kiti

20 Bin adet viral nükleik asit izolasyon kiti”

23 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu ise şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 703, bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1 , İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3 , Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok, Yapılan Toplam Test Sayısı- 60.728 “



