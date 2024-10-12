"23, 25’ten büyük gösterilemez"

TDP Başkanı Zeki Çeler, vekillerin çoğunun istemediği bir adayın Meclis Başkanı seçilemeyeceğini söyledi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, "Meclis iç tüzüğünün açık olduğunu, vekillerin çoğunun istemediği bir adayın Meclis Başkanı seçilemeyeceğini", 23’ün, 25’den büyük gösterilemeyeceğini kaydetti.

"Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili Başsavcılık görüşünün hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmadığını savunan Çeler, Başsavcılığın vereceği "uygundur" görüşünün "hukuki değil siyasi olacağını" belirtti.

Çeler, “Vekillerin çoğunluğunun istemediği bir aday Meclis Başkanı seçilemez. Hiçbir demokratik teamülde de bunun tersi olamaz. Dün akşam (önceki akşam)yaşananlar ‘Tek aday olduğu için 23 oyla kazandı’ şeklinde yorumlanamaz” dedi.

