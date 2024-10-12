banner913
banner932
"Bunu da sineye çekecek misiniz?”
13 0
"Sizden utanıyoruz, istifa edin!”
14 0
 
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
14 0
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
31 0
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
104 0
"25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün" Pazar günü yapılacak
32 0
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
30 0
banner1032

"23, 25’ten büyük gösterilemez"

banner1020

TDP Başkanı Zeki Çeler, vekillerin çoğunun istemediği bir adayın Meclis Başkanı seçilemeyeceğini söyledi

banner1045
"23, 25’ten büyük gösterilemez"
banner971
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, "Meclis iç tüzüğünün açık olduğunu, vekillerin çoğunun istemediği bir adayın Meclis Başkanı seçilemeyeceğini", 23’ün, 25’den büyük gösterilemeyeceğini kaydetti.
"Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili Başsavcılık görüşünün hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmadığını savunan Çeler,  Başsavcılığın vereceği "uygundur" görüşünün "hukuki değil siyasi olacağını" belirtti.
Çeler, “Vekillerin çoğunluğunun istemediği bir aday Meclis Başkanı seçilemez. Hiçbir demokratik teamülde de bunun tersi olamaz. Dün akşam (önceki akşam)yaşananlar ‘Tek aday olduğu için 23 oyla kazandı’ şeklinde yorumlanamaz” dedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.